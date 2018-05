Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Olağan Genel Kurul öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde;

''3 TEMMUZ'DA AYAK SESLERİ VARDI''

Fenerbahçe 3 Temmuz gibi önemli bir olay yaşadı. Türkiye'de aynı olayı 15 Temmuz'da yaşadı. 3 Temmuz'da bunun ayak sesleri vardı. Fenerbahçe yükselişteyken 3 Temmuz başımıza geldi. Fenerbahçe üzerinden Türk sporunu ele geçirmek istediler. Parasal girdiden pay almayı istiyorlardı. Bunu da Fenerbahçe üzerinden ele geçirmeye çalıştılar. İçeride bir yıl hapis yattık. Keyfimiz yerinde miydi? Hayır. Biz bu şikeyi yapmadık diye devam ettik.

''BUNU YAPAMAZSAK ŞİKE YAPTI DİYE TARİHTE KALIR''

Siz şikecisiniz diye taciz edildi Fenerbahçeliler. Ne şikesi? Memleket elden gidiyor dedim ben. FETÖ örgütünden dolayı bunu dedim. O zaman yanlış anlaşılmıştı bu dediklerim. Sonradan herkes 15 Temmuz'da gördü. UEFA ile TFF ile hesaplaşacağız. Fenerbahçe'nin zararlarını kimse ödeyemez. Ödemek için 2 Temmuz'a dönmemiz lazım. Bu hesaplaşmayı yapmazsak, maddi kayıpları karşılayamazsak 50-100 sene sonra da 'Fenerbahçe şike yaptı' diye tarihte kalacaktır. Çatır çatır paraları alırsak hem bütçeyi düzelteceğiz hem de Fenerbahçe'nin üzerindeki kara lekeyi kaldıracağız.



''BEN GELMEDEN TAKIM KÜME DÜŞÜYORDU''

Ben gelmeden önce futbol takımı kümede averajla kaldı. Küme düşüyordu neredeyse. Bizim zamanımızda az şampiyon olduk. Neden az peki? 2006'da Denizli maçı, Rize'deki kurşunlanma olayı... Böyle 4 şampiyonluk gitti. Bunların hepsini koyduğunuz zaman futbolda çok başarısız diyemeyiz aslında.

''TÜRKİYE'DE AMATÖR SPORLARI BEN SEVDİRDİM''

Ben 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yaptım. İyi ve kötü günler yaşadım. Voleybolda ve basketbolda Avrupa şampiyonlukları yaşattık. Atletizmde Ramil Guliyev'i 7 senelik çalışmanın ardından, Bolt'tan sonraki şampiyon yaptık. Kim bu adam dediler. Masa tenisinde, kürekte şampiyonluklar kazandık. Tüm amatör şubelerde başarılı olduk. Türkiye'de amatör sporu ben sevdirdim. Ben ortaya çıkarttım. Fenerbahçe gibi dünyada amatör şubelerde başarı yakalayan, bütçe ayıran var mı? 400 milyon Euro borcumuz var diyoruz. Bu borcun 222 milyon Eurosu amatör şubelerden.

''BEN GELMEDEN ÖNCE STAT DOLMUYORDU''

Taraftarın istediği futbolu sahaya yansıtamadığımız için tribünlerimiz dolmadı. Bir oyun sistemi kurulmaya çalışılıyor. Bunu Aykut Kocaman, 2011'de kurmuştu. O takım takviye yapılarak Türkiye'yi domine edecekti. Aykut Kocaman dürüst bir insandır, karakterli bir çocuktur. Namuslu, işini seven, size hiç zarar vermeyecek biri. Böyle adamları bulmak zordur. Aykut Kocaman çabuk morali bozulan ve mutsuz olan duygusal bir kişi. 3 Temmuz'dan sonra o takım bozuldu. Tüm futbolcular takımdan ayrıldı. Gidenlerin yeri hemen dolmadı. Ben gelmeden önce Fenerbahçe tribünleri hiç dolmuyordu. İyice bakın. 25 bin kapasitesi vardı stadın en fazla 15 bin oluyor. Biz 50 bine çıkarttık stadı. En iyi zamanımızda bile 30-35 bin kişiye oynadık. Kimse diyemez ki her maçı 50 bin kişiye karşı oynadık diye. Sezonu 29 bin taraftar ortalaması ile bitirdik. Galatasaray'ın stadı neden doldu bu sezon? İç sahadaki performansından dolayı. Biz de içerideki maçları kazansaydık bizim de stadımız dolardı. Şampiyon olmak istiyorsanız içerideki 17 maçın 16'sını kazanmanız gerekiyor zaten.

''FETÖ'NÜN BECEREMEDİĞİNİ BİZ BECERDİK''

Taraftarlar arasında 10 senedir muhalefet olanlar var. Onlar da seçim sürecine kaptırdılar kendisini. Göztepe maçında oyunculara bağırdılar, 2-1 yendik. En çok bağırdıkları Dirar, son dakikada golün asistini yaptı. Sosyal medyada Fenerbahçeliyim diyenler bilet alma, kombine alma diye propaganda yaptı. Bu yüzden stadımız dolmadı. Fenerbahçe taraftarı bölündü. FETÖ'nün beceremediğini biz becerdik. 18 ay önce başkanlık adaylığını açıklayarak...

''HÜCUM EDEN, ÇOK GOL ATAN TAKIM OLUŞTURMASINI İSTEYECEĞİZ''

Takıma daha fazla takviye yapıp, güçlendirmek gerekiyor. İç sahada da kazanmaya başlarsak taraftarların takımlarına sahip çıkacağını düşünüyorum. Takviye yapmamız lazım. 3 Haziran'ı geçeceğiz önce. 4 Haziran'da da Aykut hoca ile oturur konuşuruz. Biz bir şeyler anlatacağız, o da anlatacak. Hücum eden, çok gol atan, az gol yiyen bir takım oluşturmasını isteyeceğiz. O da ben böyle yapmam demeyecektir heralde. Fikirlerimiz bir yerde ortak noktada buluşuyorsa sorun yok demektir.

''SEZON ORTASI HOCA DEĞİŞİKLİĞİNİN BİR ETKİSİ YOK''

Aykut karakterli bir çocuk, teknik adam. Dürüst, namuslu birisi. Böyle adamları bulmak çok zordur. Toplumda böyle insanları bulmak zor. İşini seven, size zarar vermeyecek pozisyonda çalışan birisini bulmak gerçekten zor. Aykut'un bir hatası var. Çabuk morali bozulan, her şeyden %100 sorumluluk aldığı için, yanlış giden bir şeyde hemen mutsuz olan bir kişi. Tüm dünyası hemen değişiyor. O an kırılma noktasını yaşıyor. Daha cesaretli olsa, sonunda hesabını veririz dese hem kendisi rahatlayacak hem biz rahatlayacağız. Aykut'un Osmanlı maçından sonra her şeyi olumsuz düşünüp iki gün kafasını dinleme pozisyonu yakaladı. Bir yanlışlık varsa hepimizin yanlışlığı, sorumluluk benim dedim, devam ettik. Ben sene ortasında hoca göndermem, sene sonunda gönderirim. Bir kere yaptık bu hatayı. Sezon ortasında hoca değiştirmenin bir etkisi yok. Bir şey fark etmiyor. Aynı futbolcular, aynı oyun devam ediyor.

''BİR TEK KAVGAM VAR''

Fenerbahçe'nin 1.8 milyar dolar olan hisse senedi, 4 Temmuz'da 600 milyona düştü. Bir günde yarı yarıya düştü. Şu an 350 milyon dolar civarlarında. Fenerbahçe, iki defa Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmedi. Şampiyonlar Ligi'ne gitsek 50 milyon geliyor. Fenerbahçe, o hakkı olan paralarını almak için mahkemeye gitmek zorunda. Ben de bunun için adayım. Başkası gelse bu mücadeleyi yapmaktan sıkılacak. Bu hikayenin baş aktörleri biziz. Fenerbahçe'de bundan sonra benim bir başkanlık beklentim yok. Bir tek kavgam var. O da bu zaten. Avrupa'da anlaştığımız şirketler, avukat büroları var. Mahkemeleri açacağız. Açtıktan sonra bir problem yok.

''4-5 OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ''

4-5 oyuncu transfer takviyesi yapacağız. Hazırlıkları yapıyoruz ama detayları veremem tabii. Bir altyapı hocası ile anlaştık. Kendisi Dünya Kupası'na gidecek. O yüzden ismini açıklayamıyoruz.