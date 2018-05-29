Ali Koç: "En az 2 döneme ihtiyaç var" – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    : "En az 2 döneme ihtiyaç var"

    Ali Koç: "En az 2 döneme ihtiyaç var"

    Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç, 3 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek tarihi seçim öncesi projelerini, hedeflerini ve düşüncelerini Fotomaç'la paylaştı. Yapacağı ilk 3 icraati, "Kenetlenmek, sportif başarı ve futbol anlayışını değiştirmek" olarak özetleyen Koç, en büyük transferlerinin 'mantaliteleri' olacağını vurguladı. İşte Koç'tan öne çıkanlar şöyle:

    1. 29.5.2018
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