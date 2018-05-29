Ali Koç: "En az 2 döneme ihtiyaç var"
Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç, 3 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek tarihi seçim öncesi projelerini, hedeflerini ve düşüncelerini Fotomaç'la paylaştı. Yapacağı ilk 3 icraati, "Kenetlenmek, sportif başarı ve futbol anlayışını değiştirmek" olarak özetleyen Koç, en büyük transferlerinin 'mantaliteleri' olacağını vurguladı. İşte Koç'tan öne çıkanlar şöyle:
- 29.5.2018
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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