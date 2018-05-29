Ali Koç: "En az 2 döneme ihtiyaç var"

Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç, 3 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek tarihi seçim öncesi projelerini, hedeflerini ve düşüncelerini Fotomaç'la paylaştı. Yapacağı ilk 3 icraati, "Kenetlenmek, sportif başarı ve futbol anlayışını değiştirmek" olarak özetleyen Koç, en büyük transferlerinin 'mantaliteleri' olacağını vurguladı. İşte Koç'tan öne çıkanlar şöyle:



