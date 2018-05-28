...Ve söz Aziz Yıldırım’da – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    ...Ve söz ’da

    ...Ve söz Aziz Yıldırım’da
    'de başkan bugün Spor'daki Basın Tribünü programına katılacak. Saat 19.00'da başlayacak programda Yıldırım, Fatih Doğan ve Meriç Müldür'ün sorularını yanıtlayacak. Aziz Yıldırım'ın genel kurula artık sayılı günler kala önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
    1. 28.5.2018
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