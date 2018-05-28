Turan’ın adı ölümsüzleşiyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Turan’ın adı ölümsüzleşiyor

    Turan’ın adı ölümsüzleşiyor
    'nin ve 'ın efsane isimlerinden Cemil Turan'ın adı doğup büyüdüğü Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki bir parka verilecek. İnşaatı başlayan parkın önümüzdeki ay açılması bekleniyor. 71 yaşındakı Turan, formasıyla 194 gol attı.
    1. 28.5.2018
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