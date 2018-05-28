Turan’ın adı ölümsüzleşiyor
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden Cemil Turan'ın adı doğup büyüdüğü Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki bir parka verilecek. İnşaatı başlayan parkın önümüzdeki ay açılması bekleniyor. 71 yaşındakı Turan, Fenerbahçe formasıyla 194 gol attı.
- 28.5.2018
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