Son 5 sezonun en kısır forvet hattı – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Son 5 sezonun en kısır forvet hattı

    Son 5 sezonun en kısır forvet hattı
    'i 2. sırada bitiren , 78 golle ligin en golcü takımı olmasına rağmen forvetleri sınıfta kaldı. Takımın en golcüsü 14 gol atan Giulianoolurken santrforlar Roberto , Vincent Janssen ve Fernandao toplamda 22 gol üretebildi. Bu rakam son 5 sezonda forvetlerin attığı en düşük gol olarak istatistiklere geçti. Ligde Soldado ve Fernandao 9'ar gol kaydederken, Janssen sadece 4 gol atabildi. Devre arasında gönderilen Robin ise ligde siftah dahi yapamadı. Bir önceki sezon Sow 12 gol, van Persie 9, Emenike ise 4 gol atmış ve toplamda 25 gole ulaşmıştı. Forvetler son 5 sezondaki en fazla golü ise 35 golle 2013-14 sezonunda attı.
    1. 28.5.2018
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