Ramil Guliyev 7.’likte kaldı – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    7.’likte kaldı

    <a href="/index/ramil-guliyev?id=953508cc-277a-45c4-8ea3-3763f1cc18b4" class="" rel="tag">Ramil Guliyev</a> 7.’likte kaldı
    Atletizmde Fenerbahçeli , 'in 3. ayağında 200 metrede ikinci oldu. Guliyev, ABD'nin Portland eyaletindeki Eugene kentinde gerçekleştirilen yarışı 20.57'lik derece ile bitirdi. Guliyev, 'in ilk ayağı Doha GP'sinde 20.11'le üçüncü olarak 6 puan elde etmişti.
    1. 28.5.2018
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