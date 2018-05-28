Neustadter: Teklif almadım – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Neustadter: almadım

    Neustadter: Teklif almadım
    'dan aldığı iddia edilen Roman Neustadter, söylentilerin doğru olmadığını söyledi. ile finallerde mücadele edecek olan başarılı oyuncu, "Rusya'ya döneceğim doğru değil. Bir teklif almadım. F.Bahçe ile 1 yıl daha kontratım var. Ne olacağını göreceğiz" dedi.
    1. 28.5.2018
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