Gayrimenkul zengini yaptı – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Gayrimenkul zengini yaptı

    Gayrimenkul zengini yaptı
    Kulübü, döneminde tam anlamıyla mülk zengini oldu... Hali hazırda Derneği'nin 24 adet gayrimenkulü var. Kayıtlı yüzölçümü 463 bin 302 metrekare. Rakamsal değeri ise 318 milyon dolar. Vakıf ve AŞ'nin sahip olduğu arazilerle birlikte toplam değerinin 330 milyon dolar'ı bulduğu belirtildi.
    1. 28.5.2018
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