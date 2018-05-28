Gayrimenkul zengini yaptı
- 28.5.2018
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Galatasaray'dan yerli harekatı! 4 imza birden...
Toplam 2
Yorum
Aslan Deniz-Serddar ve Muggdat cook katki verrir.Yasii ggecmmis Yasin-H.Baaltadan cook iyi olurlar
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Galatasaray'dan yerli harekatı! 4 imza birden...
Toplam 2
Yorum
Aslan Para ödeyip yedek kaleci ve futbolcu almayin.
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Bravo gençler!
Toplam 1
Yorum
gs021 ÇOK FAZLA BÜYÜTMEYE GEREK YOK HAZIRLIK MAÇLARININ İYİ TAKIMI TÜRKİYE .BAŞKADA BİRŞEY YOK
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