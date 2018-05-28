Fenerbahçeli Roman Neustadter'den ayrılık açıklaması – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'den ayrılık açıklaması

    <a href="/index/fenerbahceli-roman-neustadter?id=09c9b4b5-4c0e-4169-b50e-2a09a7a10274" class="" rel="tag">Fenerbahçeli Roman Neustadter</a>'den ayrılık açıklaması

    Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustadter, Dünya Kupası öncesi ülke basınına açıklamalarda bulundu. Neustadter geleceğiyle ilgili konuşurken, Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan Real Madrid - Liverpool maçında Salah'ın sakatlandığı pozisyonu da değerlendirdi.

    1. 28.5.2018 11:04
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