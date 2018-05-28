F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi! – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    F.Bahçe'de sürprizi!

    F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!

    Başkanlık yarışının kızıştığı bir dönemde Fenerbahçe bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe scout ekibi, Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Danilo Barbosa'yı transfer edilmesi için tavsiye etti. 22 yaşındaki Barbaso yetenekleriyle dikkat çeken bir orta saha oyuncusu.

    1. 28.5.2018 08:08
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