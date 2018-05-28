F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!
Başkanlık yarışının kızıştığı bir dönemde Fenerbahçe bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe scout ekibi, Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Danilo Barbosa'yı transfer edilmesi için tavsiye etti. 22 yaşındaki Barbaso yetenekleriyle dikkat çeken bir orta saha oyuncusu.
- 28.5.2018 08:08
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F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!
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Yorum
yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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Aykut Kocaman istifa etmiyor!
Toplam 2
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TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
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Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Toplam 3
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wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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