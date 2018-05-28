Eski Trabzonsporlu Bongonda Fenerbahçe'ye! – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Eski Trabzonsporlu Bongonda 'ye!

    Eski Trabzonsporlu Bongonda Fenerbahçe'ye!

    Trabzonspor'da bir dönem forma giyen Belçikalı Theo Bongonda, menajerler aracılığıyla 'ye önerildi.

    Nabil Dirar'ı 'ye getiren menajer Fouad Ben Kouider, yönetime eski Trabzonsporlu Theo Bongonda'yı önerdi. Belçikalı menajerin, Waregem'de mükemmel bir ikinci yarı geçirerek 11 maçta 5 gol atan 22 yaşındaki oyuncuyu istenmesi halinde Fenerbahçe'ye getirebileceğini ilettiği öğrenildi.
    1. 28.5.2018
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