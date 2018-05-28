Emenike evlendi
- 28.5.2018
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F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!
Toplam 1
Yorum
yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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Aykut Kocaman istifa etmiyor!
Toplam 2
Yorum
TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
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Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Toplam 3
Yorum
wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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