Emenike evlendi – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Emenike evlendi

    Emenike evlendi
    'nin eski futbolcusu , 2014 yılında güzeli seçilen Iheoma Nnadi ile dünya evine girdi. Lagos'taki bir Katolik kilisesinde gerçekleşen törene çok sayıda davetli katıldı. Geçen sezon Las Palmas'ta kiralık oynayan Emenike'nin bonservisi 'ta bulunuyor.
    1. 28.5.2018
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