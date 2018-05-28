Aykut Kocaman istifa etmiyor!
Yeni başkanını seçmeye hazırlanan F.Bahçe'de, 1 yıl daha mukavelesi bulunan ve Atiker Konyaspor maçının ardından istifa etmesi beklenen 53 yaşındaki teknik direktör Aykut Kocaman görevi bırakmıyor. Tecrübeli çalıştırıcının geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Önümüzde bir seçim süreci var. Adayların önünü açmak adına yakın zamanda bir karar vereceğim ve bu kararımı ileteceğim, sizlerin de bu durumdan haberi olur" sözleri 'istifa edecek' yorumlarına neden olmuştu.
- 28.5.2018 09:45
- Güncelleme: 28.5.2018 10:54
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F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!
Toplam 1
Yorum
yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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Aykut Kocaman istifa etmiyor!
Toplam 2
Yorum
TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
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Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Toplam 3
Yorum
wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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