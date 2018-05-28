Aykut Kocaman istifa etmiyor!

Yeni başkanını seçmeye hazırlanan F.Bahçe'de, 1 yıl daha mukavelesi bulunan ve Atiker Konyaspor maçının ardından istifa etmesi beklenen 53 yaşındaki teknik direktör Aykut Kocaman görevi bırakmıyor. Tecrübeli çalıştırıcının geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Önümüzde bir seçim süreci var. Adayların önünü açmak adına yakın zamanda bir karar vereceğim ve bu kararımı ileteceğim, sizlerin de bu durumdan haberi olur" sözleri 'istifa edecek' yorumlarına neden olmuştu.