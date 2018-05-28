Akhisarspor’dan Salih Uçan atağı! – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Akhisarspor’dan atağı!

    Akhisarspor’dan Salih Uçan atağı!

    ’nı kazanan Ege ekibi, geçen sezon Sion’da kiralık oynayan ’a teklif yaptı. Genç oyuncu, ’de 2 gol atmıştı

    'ye geri dönen 'a Teleset Mobilya Akhisarspor talip oldu. Ege ekibinin, geçtiğimiz sezonu 'nin Sion takımında kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcuya teklifini sunduğu ve transferi en kısa sürede bitirmek istediği bildirildi. Salih'in de 'nı kazanarak Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı elde eden yeşil- siyahlı ekibe olumlu baktığı, son kararı sarı-lacivertli yönetimin vereceği belirtildi. Salih Uçan, Sion'da 19 lig, bir de kupa maçında oynayıp 2 gol atmıştı. 'dan 2012-13 sezonunda Fenerbahçe'ye olan genç futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    Orta sahada görev yapan Salih, Sion'dan önce iki sezon da Roma'da kiralık oynadı
    1. 28.5.2018
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