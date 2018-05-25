Mosturoğlu arazi baktı – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Mosturoğlu arazi baktı

    Mosturoğlu arazi baktı

    ASBAŞKAN , Düzce'ye bağlı Akçakoca'da arazi baktı

    Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi ziyaret eden Mosturoğlu, buraya yapılması planlanan tesis yatırımı için gösterilen arazileri gezdi. Yemenici, 'nin tesisinin olmasının Akçakoca'yı tanıtım noktasında farklı bir yere taşıyacağını dile getirdi.
    1. 25.5.2018 00:11
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