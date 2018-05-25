Kameni gemileri yaktı
Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Kamerunlu kaleci tatilden yönetime mesaj yolladı: “Geri dönmek istemiyorum. Beni ya satın ya da kiraya
KOLAYLIK SAĞLANACAK
34 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe'de 9'u Süper Lig'de olmak üzere 16 maçta görev alırken, kalesinde 20 gol gördü. Deneyimli isim 4 Mart'ta Kadıköy'de 3-2 kaybedilen Akhisar maçının ardından bir daha Aykut Kocaman'dan şans bulamadı. Yönetimin, bonservissiz aldığı Kameni'ye gerekli kolaylığı sağlaması bekleniyor.
- 25.5.2018 00:06
- Güncelleme: 25.5.2018 01:04
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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