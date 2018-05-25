Kameni gemileri yaktı – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Kameni gemileri yaktı

    Kameni gemileri yaktı

    ’de forma şansı bulamayan Kamerunlu kaleci tatilden yönetime mesaj yolladı: “ dönmek istemiyorum. Beni ya satın ya da kiraya

    'nin sezon başında Malaga'dan transfer ettiği Carlos Kameni gemileri yaktı. Sarı-lacivertli takımda bulduğu şansları kullanamayan, son dönemde kulübeye hapsolan Kamerunlu file bekçisi ayrılmak istediğini bildirdi. Tatilden yönetime mesaj gönderen Kameni'nin, " dönmek istemiyorum. Beni ya satın ya da kiraya verin. Oynayacağım bir takıma gideyim" dediği ifade edildi.

    KOLAYLIK SAĞLANACAK
    34 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe'de 9'u 'de olmak üzere 16 maçta görev alırken, kalesinde 20 gol gördü. Deneyimli isim 4 Mart'ta 'de 3-2 kaybedilen Akhisar maçının ardından bir daha 'dan şans bulamadı. Yönetimin, bonservissiz aldığı Kameni'ye gerekli kolaylığı sağlaması bekleniyor.
    1. 25.5.2018 00:06
    2. Güncelleme: 25.5.2018 01:04
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