En skorer yedek kulübesi Fenerbahçe'de
Fenerbahçe ligde sonradan oyuna giren futbolcularla en fazla gol üreten takım oldu
KORNERDEN 5 ASİST YAPTI
Süper Lig'de bu sezon kenardan gelerek en fazla skor katkısı yapan (4 gol, 3 asist) oyuncu olan Mathieu Valbuena, aynı zamanda kornerden en çok asist yapan isim unvanını da elde etti. Fransız yıldızın 41 isabetli kornerinin 5'i golle sonuçlandı. Aytaç Kara kornerden yaptığı 4 asist ile ikinci olurken, Emre Belözoğlu ve Rybalka 3'er asist ile üçüncülüğü paylaştı.
- 25.5.2018 00:09
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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