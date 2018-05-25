En skorer yedek kulübesi Fenerbahçe'de – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    En skorer yedek kulübesi 'de

    En skorer yedek kulübesi Fenerbahçe'de

    ligde sonradan oyuna giren futbolcularla en fazla gol üreten takım oldu

    Maça sonradan giren sarı-lacivertli futbolcular toplam 12 gol üretti. Valbuena 4 golle bu alanda da takımının en iyisi olurken, onu 3 golle Soldado izledi. Başakşehir, sonradan oyuna giren futbolcularıyla 11 gol bulurken, Konyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray 8'er gol buldu.

    KORNERDEN 5 ASİST YAPTI
    'de bu sezon kenardan gelerek en fazla skor katkısı yapan (4 gol, 3 asist) oyuncu olan Mathieu Valbuena, aynı zamanda kornerden en çok asist yapan isim unvanını da elde etti. Fransız yıldızın 41 isabetli kornerinin 5'i golle sonuçlandı. Aytaç Kara kornerden yaptığı 4 asist ile ikinci olurken, Emre Belözoğlu ve Rybalka 3'er asist ile üçüncülüğü paylaştı.
    1. 25.5.2018 00:09
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