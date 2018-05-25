Aziz Yıldırım: UEFA ile sıkıntı yok – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    : ile sıkıntı yok

    Aziz Yıldırım: UEFA ile sıkıntı yok

    Başkan , ile yapılan anlaşmasında tüm şartları yerine getirdiklerini, herhangi bir problemin olmadığını kaydetti

    'NİN tarafından belirlenen şartlarını yerine getirmediği ve bu yüzden para cezası alacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları çerçevesinde üyelere yaptığı açıklamada, "UEFA ile hiçbir problemimiz yok. Yapılan anlaşma noktasında tüm şartları yerine getiriyoruz" dedi. Sarı-lacivertli kulüp, UEFA'ya verdiği söz gereği futbol takımının yıllık bütçesinde 10 milyon euro'dan fazla zarar etmemek zorunda. Fenerbahçe bütçede belirlenen rakamdan fazla açık vermezse, 2018-19 sezonundan (gelecek sezon) itibaren hem transfere getirilen kısıtlamalardan hem de kadro sınırlamasından kurtulacak.
    1. 25.5.2018 00:10
    2. Güncelleme: 25.5.2018 07:37
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