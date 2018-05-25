Kocaman'dan Amin Younes operasyonu
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    gözdesi 'un peşinde

    Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde

    'de tüm gözler seçime çevrilmiş olsa da , çalışmalarına devam ediyor.

    Gelecek sezon için iki stoper, bir önlibero, bir sol açık, bir de golcü transferi yapmayı planlayan Kocaman'ın, Ajax'ta kadro dışı bırakılan ile söz kestiği bildirildi. Sezon sonu serbest kalacak olan 23 yaşındaki Alman oyuncuyla görüştüğü öğrenilen 'ın hazirandaki sonrası Younes'e imza attırmayı planladığı aktarıldı. Genç oyuncu bu sezon 1'i U21 takımında olmak üzere 18 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Güneş)

    1. 25.5.2018 10:31
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