Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde

Gelecek sezon için iki stoper, bir önlibero, bir sol açık, bir de golcü transferi yapmayı planlayan Kocaman'ın, Ajax'ta kadro dışı bırakılan Amin Younes ile söz kestiği bildirildi. Sezon sonu serbest kalacak olan 23 yaşındaki Alman oyuncuyla görüştüğü öğrenilen Aykut Kocaman'ın hazirandaki seçim sonrası Younes'e imza attırmayı planladığı aktarıldı. Genç oyuncu bu sezon 1'i U21 takımında olmak üzere 18 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Güneş)