Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Fenerbahçe'de tüm gözler seçime çevrilmiş olsa da Aykut Kocaman, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Gelecek sezon için iki stoper, bir önlibero, bir sol açık, bir de golcü transferi yapmayı planlayan Kocaman'ın, Ajax'ta kadro dışı bırakılan Amin Younes ile söz kestiği bildirildi. Sezon sonu serbest kalacak olan 23 yaşındaki Alman oyuncuyla görüştüğü öğrenilen Aykut Kocaman'ın hazirandaki seçim sonrası Younes'e imza attırmayı planladığı aktarıldı. Genç oyuncu bu sezon 1'i U21 takımında olmak üzere 18 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Güneş)
- 25.5.2018 10:31
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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