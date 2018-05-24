Valbuena altın yedek! – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Valbuena altın yedek!

    Valbuena altın yedek!

    Valbuena, ’in oyuna sonradan girip en çok katkı veren oyuncusu oldu

    'nin Fransız yıldızı ligin en iyi joker oyuncusu unvanını elde etti. Tecrübeli futbolcu, sezon başında ilk 11'de görev yapmasına karşın tarafından daha sonra kulübeye çekilmiş ve 'hamle oyuncusu' olmuştu. Kocaman'ın bu kararı sıkça eleştirilse de 33 yaşındaki yıldız oyuna sonradan girdiği maçlarda kalitesini konuşturmayı bildi. Valbuena, sonradan dahil olduğu 13 mücadelede 336 dakika sahada kalıp 4 gol, 3 asist üretmeyi başardı. 'li 13 maçta sonradan girip 4 golle ikinci sırada yer alırken, maçında kenardan gelip hat-trick yapan 3'üncülüğü elde etti.

    1. 24.5.2018
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