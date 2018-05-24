Valbuena altın yedek!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena ligin en iyi joker oyuncusu unvanını elde etti. Tecrübeli futbolcu, sezon başında ilk 11'de görev yapmasına karşın Aykut Kocaman tarafından daha sonra kulübeye çekilmiş ve 'hamle oyuncusu' olmuştu. Kocaman'ın bu kararı sıkça eleştirilse de 33 yaşındaki yıldız oyuna sonradan girdiği maçlarda kalitesini konuşturmayı bildi. Valbuena, sonradan dahil olduğu 13 mücadelede 336 dakika sahada kalıp 4 gol, 3 asist üretmeyi başardı. Başakşehir'li Mevlüt Erdinç 13 maçta sonradan girip 4 golle ikinci sırada yer alırken, Sivasspor maçında kenardan gelip hat-trick yapan Roberto Soldado 3'üncülüğü elde etti.