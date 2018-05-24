Valbuena altın yedek!
Valbuena, Süper Lig’in oyuna sonradan girip en çok katkı veren oyuncusu oldu
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena ligin en iyi joker oyuncusu unvanını elde etti. Tecrübeli futbolcu, sezon başında ilk 11'de görev yapmasına karşın Aykut Kocaman tarafından daha sonra kulübeye çekilmiş ve 'hamle oyuncusu' olmuştu. Kocaman'ın bu kararı sıkça eleştirilse de 33 yaşındaki yıldız oyuna sonradan girdiği maçlarda kalitesini konuşturmayı bildi. Valbuena, sonradan dahil olduğu 13 mücadelede 336 dakika sahada kalıp 4 gol, 3 asist üretmeyi başardı. Başakşehir'li Mevlüt Erdinç 13 maçta sonradan girip 4 golle ikinci sırada yer alırken, Sivasspor maçında kenardan gelip hat-trick yapan Roberto Soldado 3'üncülüğü elde etti.
- 24.5.2018
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 1
Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
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Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
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