‘Skrtel’in üzerinde büyük baskı var’ – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    ‘Skrtel’in üzerinde büyük baskı var’

    ‘Skrtel’in üzerinde büyük baskı var’

    İskoç ekibi Glasgow Rangers ile 3 yıllık anlaşma yaptığı iddia edilen için ülkesi Slovakya'dan çarpıcı açıklamalar vardı. Slovakya Jan Kozak, 33 yaşındaki stoperin Ranger'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili şu sözleri kullandı: "'de üzerinde çok büyük bir baskı var. Onun yaşındaki futbolcular artık rahatlık arıyorlar."

    1. 24.5.2018
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