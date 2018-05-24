‘Skrtel’in üzerinde büyük baskı var’

İskoç ekibi Glasgow Rangers ile 3 yıllık anlaşma yaptığı iddia edilen Martin Skrtel için ülkesi Slovakya'dan çarpıcı açıklamalar vardı. Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Kozak, 33 yaşındaki stoperin Ranger'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili şu sözleri kullandı: "Fenerbahçe'de üzerinde çok büyük bir baskı var. Onun yaşındaki futbolcular artık rahatlık arıyorlar."