‘Skrtel’in üzerinde büyük baskı var’
İskoç ekibi Glasgow Rangers ile 3 yıllık anlaşma yaptığı iddia edilen Martin Skrtel için ülkesi Slovakya'dan çarpıcı açıklamalar vardı. Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Kozak, 33 yaşındaki stoperin Ranger'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili şu sözleri kullandı: "Fenerbahçe'de üzerinde çok büyük bir baskı var. Onun yaşındaki futbolcular artık rahatlık arıyorlar."
- 24.5.2018
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 1
Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
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Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
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