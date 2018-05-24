Şimşek’ten tebrik – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Şimşek’ten tebrik

    Şimşek’ten tebrik

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten 'ye tebrik mesajı...

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten 'ye tebrik mesajı... Bakan Şimşek, sarı-lacivertli kadın basketbolcuların şampiyonluğundan dolayı yayınladığı mesajda, "Sporcuları, teknik kadroyu, yönetimi ve tüm F.Bahçe camiasını tebrik ederim" dedi.

    1. 24.5.2018
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