Şimşek’ten tebrik

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Fenerbahçe'ye tebrik mesajı... Bakan Şimşek, sarı-lacivertli kadın basketbolcuların şampiyonluğundan dolayı yayınladığı mesajda, "Sporcuları, teknik kadroyu, yönetimi ve tüm F.Bahçe camiasını tebrik ederim" dedi.