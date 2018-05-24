Isla: 2 yıl daha kontratım var

Tatil için ülkesi Şili'ye giden Mauricio Isla, Universidad de Chile'ye transfer olacağı iddialarını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu, Santiago Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Universidad hayranıyım ve orada bir gün oynamak istiyorum ama Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratım var. Temsilcime sordum ve o da bana aynı şeyi söyledi. Şu ana kadar kimse de benimle konuşmadı" ifadelerini kullandı.