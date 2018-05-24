Isla: 2 yıl daha kontratım var
Tatil için ülkesi Şili'ye giden Mauricio Isla, Universidad de Chile'ye transfer olacağı iddialarını yanıtladı.
Tatil için ülkesi Şili'ye giden Mauricio Isla, Universidad de Chile'ye transfer olacağı iddialarını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu, Santiago Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Universidad hayranıyım ve orada bir gün oynamak istiyorum ama Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratım var. Temsilcime sordum ve o da bana aynı şeyi söyledi. Şu ana kadar kimse de benimle konuşmadı" ifadelerini kullandı.
- 24.5.2018
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
forever1903 yanlis anlamayin kiskandigimdan degil, ama aykut balotelliyi idare edemez, bence siz aykuta göre transfer yapin, sirf isim olsun diye degil
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
nnn kırmızı karttan hiç oynamadan gider..hata olur.
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 5
Yorum
washak yiye yiye bitiremedi GSin parasini, hala para edecek yerler var demekki adaylikta bu kadar israr ediyor.
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