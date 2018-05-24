Isla: 2 yıl daha kontratım var – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Isla: 2 yıl daha kontratım var

    Isla: 2 yıl daha kontratım var

    Tatil için ülkesi Şili'ye giden Mauricio Isla, Universidad de Chile'ye olacağı iddialarını yanıtladı.

    Tatil için ülkesi Şili'ye giden Mauricio Isla, Universidad de Chile'ye olacağı iddialarını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu, Santiago Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Universidad hayranıyım ve orada bir gün oynamak istiyorum ama ile 2 yıl daha kontratım var. Temsilcime sordum ve o da bana aynı şeyi söyledi. Şu ana kadar kimse de benimle konuşmadı" ifadelerini kullandı.

    1. 24.5.2018
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