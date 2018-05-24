Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye fark!

Süper Lig'de takımların iç sahadaki seyirci ortalamaları belli oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezon ortalama 29 bin 35 seyirciye oynadı. Ezeli rakiplerinin gerisinde kalan sarı-lacivertli ekip Türk Telekom'da 40 bin 778 seyirci ortalaması yakalayan şampiyon Galatasaray'dan 11 bin 743 fark yerken, Beşiktaş'a da (29 bin 562) geçildi.