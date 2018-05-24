Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye fark! – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    'dan 'ye fark!

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye fark!

    'de takımların iç sahadaki seyirci ortalamaları belli oldu.

    'de takımların iç sahadaki seyirci ortalamaları belli oldu. , 'de bu sezon ortalama 29 bin 35 seyirciye oynadı. Ezeli rakiplerinin gerisinde kalan sarı-lacivertli ekip 'da 40 bin 778 seyirci ortalaması yakalayan şampiyon 'dan 11 bin 743 fark yerken, 'a da (29 bin 562) geçildi.

    1. 24.5.2018
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