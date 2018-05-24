Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye fark!
Süper Lig'de takımların iç sahadaki seyirci ortalamaları belli oldu.
Süper Lig'de takımların iç sahadaki seyirci ortalamaları belli oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezon ortalama 29 bin 35 seyirciye oynadı. Ezeli rakiplerinin gerisinde kalan sarı-lacivertli ekip Türk Telekom'da 40 bin 778 seyirci ortalaması yakalayan şampiyon Galatasaray'dan 11 bin 743 fark yerken, Beşiktaş'a da (29 bin 562) geçildi.
- 24.5.2018
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
forever1903 yanlis anlamayin kiskandigimdan degil, ama aykut balotelliyi idare edemez, bence siz aykuta göre transfer yapin, sirf isim olsun diye degil
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
nnn kırmızı karttan hiç oynamadan gider..hata olur.
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 5
Yorum
washak yiye yiye bitiremedi GSin parasini, hala para edecek yerler var demekki adaylikta bu kadar israr ediyor.
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