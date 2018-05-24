Fenerbahçe Sturm Graz'dan iyi haber bekliyor!
Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak olan Fenerbahçe'nin seri başı olma ihtimali Sturm Graz'a bağlı...
Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak olan Fenerbahçe'nin seri başı olma ihtimali Sturm Graz'a bağlı... Avusturya ekibi 2. ön elemede Basel ya da Ajax'tan birisiyle eşleşecek. Graz rakiplerini elerse 6 bin 570 puanla ikinci torbaya girecek. Bu durumda 23 bin 500 puanı bulunan Fenerbahçe'nin birinci torbaya yükseleceği ve güçlü rakipler yerine daha zayıf takımlarla eşleşeceği belirtildi.
- 24.5.2018
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
forever1903 yanlis anlamayin kiskandigimdan degil, ama aykut balotelliyi idare edemez, bence siz aykuta göre transfer yapin, sirf isim olsun diye degil
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
nnn kırmızı karttan hiç oynamadan gider..hata olur.
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 5
Yorum
washak yiye yiye bitiremedi GSin parasini, hala para edecek yerler var demekki adaylikta bu kadar israr ediyor.
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