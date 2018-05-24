Fenerbahçe Sturm Graz'dan iyi haber bekliyor!

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak olan Fenerbahçe'nin seri başı olma ihtimali Sturm Graz'a bağlı... Avusturya ekibi 2. ön elemede Basel ya da Ajax'tan birisiyle eşleşecek. Graz rakiplerini elerse 6 bin 570 puanla ikinci torbaya girecek. Bu durumda 23 bin 500 puanı bulunan Fenerbahçe'nin birinci torbaya yükseleceği ve güçlü rakipler yerine daha zayıf takımlarla eşleşeceği belirtildi.