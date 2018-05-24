Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
F.Bahçe Alman defans Holger Badstuber ve İtalyan golcü Mario Balotelli için nabız yoklamaya başladı. Aziz Yıldırım bu seçimde başkanlığını koruması halinde, yeni sezona iddialı bir kadroyla girecek.
- 24.5.2018 10:37
- Güncelleme: 24.5.2018 10:41
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Emre Akbaba'dan Beşiktaş itirafı
Toplam 3
Yorum
karakartalll bu adam ciddi ciddi beşiktaşa gelip arkasında oğuzhanla beraber oynarsa iyi bir forvetle takımda ikinci bi sosa gomez etkisi yaratabilirler.
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Fikret Orman: Burak Yılmaz iyi bir Beşiktaşlı
Toplam 1
Yorum
karakartalll şenol hocaya yardımcı gelecek olması süper bir haber umarım yusuf şimşek olur bu yardımcı hoca
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Emre Akbaba'dan Beşiktaş itirafı
Toplam 3
Yorum
gamer62 nerden biliyorsunuz besiktasa isik yaktigini besiktas 3 cu buyuk takimdir 1 ve 2 var ondan onde
Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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