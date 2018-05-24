Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber... – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'dan çifte operasyon! ve ...

    Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...

    F.Bahçe Alman defans Holger Badstuber ve İtalyan golcü Mario Balotelli için nabız yoklamaya başladı. Aziz Yıldırım bu seçimde başkanlığını koruması halinde, yeni sezona iddialı bir kadroyla girecek.

    1. 24.5.2018 10:37
    2. Güncelleme: 24.5.2018 10:41
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