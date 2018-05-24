Aziz Yıldırım transfer stratejisini değiştiriyor
Başkan Aziz Yıldırım'in tekrar seçilmesi halinde transferde radikal bir değişikliğe gideceği belirtildi.
Başkan Aziz Yıldırım'in tekrar seçilmesi halinde transferde radikal bir değişikliğe gideceği belirtildi. Buna göre Yıldırım artık teknik direktör ve menajerlerin önerdiği isimleri transfer etmeyecek. Teknik direktöre 'hangi mevkiye oyuncu istediğini' sorup, scout ekibinin daha önceden araştırıp, belirlediği isimleri alacak.
- 24.5.2018
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
forever1903 yanlis anlamayin kiskandigimdan degil, ama aykut balotelliyi idare edemez, bence siz aykuta göre transfer yapin, sirf isim olsun diye degil
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
nnn kırmızı karttan hiç oynamadan gider..hata olur.
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 5
Yorum
washak yiye yiye bitiremedi GSin parasini, hala para edecek yerler var demekki adaylikta bu kadar israr ediyor.
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