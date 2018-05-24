Aziz Yıldırım transfer stratejisini değiştiriyor – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    stratejisini değiştiriyor

    Aziz Yıldırım transfer stratejisini değiştiriyor

    Başkan 'in tekrar seçilmesi halinde transferde radikal bir değişikliğe gideceği belirtildi.

    Başkan 'in tekrar seçilmesi halinde transferde radikal bir değişikliğe gideceği belirtildi. Buna göre Yıldırım artık ve menajerlerin önerdiği isimleri etmeyecek. Teknik direktöre 'hangi mevkiye oyuncu istediğini' sorup, scout ekibinin daha önceden araştırıp, belirlediği isimleri alacak.

    1. 24.5.2018
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