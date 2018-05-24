Aziz Yıldırım transfer stratejisini değiştiriyor

Başkan Aziz Yıldırım'in tekrar seçilmesi halinde transferde radikal bir değişikliğe gideceği belirtildi. Buna göre Yıldırım artık teknik direktör ve menajerlerin önerdiği isimleri transfer etmeyecek. Teknik direktöre 'hangi mevkiye oyuncu istediğini' sorup, scout ekibinin daha önceden araştırıp, belirlediği isimleri alacak.