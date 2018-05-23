Potada rakip Sakarya
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final turu ilk maçında bugün Sakarya BB ile karşılaşacak.
KUPANIN DEVAMI GELECEK
Sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden Kelsey Plum, "Bu takımın parçası olup başarı yakalamaktan çok mutluyum" dedi. Birsel de şampiyonluklara devam etmek istediklerini belirterek "Başarımızı gelecek sezon Avrupa ve ligde tekrarlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 23.5.2018
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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