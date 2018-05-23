Potada rakip Sakarya – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Potada rakip

    Potada rakip Sakarya

    Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final turu ilk maçında bugün BB ile karşılaşacak.

    Ülker Spor Salonu'nda 20.45'te başlayacak mücadele beIN Sports3'ten yayınlanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 20 ile 450 TL arasında değişiyor.

    KUPANIN DEVAMI GELECEK
    Sezonu şampiyon tamamlayan Takımı'nın önemli isimlerinden Kelsey Plum, "Bu takımın parçası olup başarı yakalamaktan çok mutluyum" dedi. Birsel de şampiyonluklara devam etmek istediklerini belirterek "Başarımızı gelecek sezon Avrupa ve ligde tekrarlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 23.5.2018
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