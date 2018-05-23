Mathieu Valbuena: "Bana gelen taraftar maçlarda bile yoktu!" – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    : "Bana gelen taraftar maçlarda bile yoktu!"

    Mathieu Valbuena: "Bana gelen taraftar maçlarda bile yoktu!"

    , basınına ilginç açıklamalar yaptı. Kendisini havaalanında karşılayan taraftar sayısının maçlara gelenden fazla olduğunu belirtip ekledi: F.Bahçe'de umudum bitti.

    Yedek kalsa da oynasa da takımın en çok tartışılan isimlerinden biri olan , basınına sarı-lacivertli kulüple ilgili ilginç ve biraz da sitemkar açıklamalarda bulundu. Tatilini ülkesinde geçiren 33 yaşındaki futbolcu, Canal Football Plus'a verdiği röportajda taraftarlara da aynı bir parantez açtı. İşte Valbuena'nın yaptığı söyleşiden satır başları:

    -'ye giderken milli takıma dönme umudum vardı. Şimdi tam tersi. Milli takımda adımı görme umudumu kaybedeli aylar oldu.

    -Şampiyon olabilirdik. Son karşılaşmya kadar bu şansımızı da devam ettirdik. Sezon başında havalimanına beni karşılamaya daha çok taraftar gelmişti. Maçlara bile o kadar gelmediler.

    -Taraftarlarla aramızda gerçekten çok güzel bir ilişkimiz var. Benim kalmamı istiyorlar. Beni sahada izlemek istiyorlar. Ben de onlar için oynamak istiyorum. 'u seviyorum. 'de iyi de kazanıyorum. 2 yıl daha buradayım.

    -Ocak ayından Çin'den, Mart ayında ABD'den teklif geldiği doğru. Hem kulüp gitmeme izin vermedi. Hem de ben gitmek istemedim. Gitsem de zaten burada kazandığımdan çok daha fazla kazanmayacaktım.

    - milli takımda olabilirdi. Bence hakketti. 'da yardımları olurdu.
    1. 23.5.2018
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