Mathieu Valbuena: "Bana gelen taraftar maçlarda bile yoktu!"
Mathieu Valbuena, Fransız basınına ilginç açıklamalar yaptı. Kendisini havaalanında karşılayan taraftar sayısının maçlara gelenden fazla olduğunu belirtip ekledi: F.Bahçe'de milli takım umudum bitti.
-Fenerbahçe'ye giderken milli takıma dönme umudum vardı. Şimdi tam tersi. Milli takımda adımı görme umudumu kaybedeli aylar oldu.
-Şampiyon olabilirdik. Son karşılaşmya kadar bu şansımızı da devam ettirdik. Sezon başında havalimanına beni karşılamaya daha çok taraftar gelmişti. Maçlara bile o kadar gelmediler.
-Taraftarlarla aramızda gerçekten çok güzel bir ilişkimiz var. Benim kalmamı istiyorlar. Beni sahada izlemek istiyorlar. Ben de onlar için oynamak istiyorum. İstanbul'u seviyorum. Türkiye'de iyi de kazanıyorum. 2 yıl daha buradayım.
-Ocak ayından Çin'den, Mart ayında ABD'den teklif geldiği doğru. Hem kulüp gitmeme izin vermedi. Hem de ben gitmek istemedim. Gitsem de zaten burada kazandığımdan çok daha fazla kazanmayacaktım.
-Gomis milli takımda olabilirdi. Bence hakketti. Rusya'da yardımları olurdu.
- 23.5.2018
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Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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