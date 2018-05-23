Martin Skrtel'den flaş paylaşım! Ayrılık... – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'den flaş paylaşım! Ayrılık...

    <a href="/index/martin-skrtel?id=0fb828a8-a7a0-4669-b010-4154e425d24c" class="" rel="tag">Martin Skrtel</a>'den flaş paylaşım! Ayrılık...

    'nin Slovak yıldızı , sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile transfer haberlerine açıklık getirdi.

    Slovak stoper, paylaşımında sarı-lacivert renklerle `Ne demek istediğimi biliyorsunuz` ifadelerini kullanarak çıkan haberleri yalanladı.

    İngilizler, `nin tecrübeli yıldız için Rangers ile 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığını yazmıştı.

    İşte o paylaşım:


    1. 23.5.2018 03:16
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