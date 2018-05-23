Martin Skrtel'den flaş paylaşım! Ayrılık...
Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile transfer haberlerine açıklık getirdi.
Slovak stoper, paylaşımında sarı-lacivert renklerle `Ne demek istediğimi biliyorsunuz` ifadelerini kullanarak çıkan haberleri yalanladı.
İngilizler, Fenerbahçe`nin tecrübeli yıldız için Rangers ile 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığını yazmıştı.
İşte o paylaşım:
- 23.5.2018 03:16
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim!
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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