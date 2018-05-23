Slovak stoper, paylaşımında sarı-lacivert renklerle `Ne demek istediğimi biliyorsunuz` ifadelerini kullanarak çıkan haberleri yalanladı.



İngilizler, Fenerbahçe`nin tecrübeli yıldız için Rangers ile 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığını yazmıştı.



İşte o paylaşım:





