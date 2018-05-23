Her hocanın göz bebeği! – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Her hocanın göz bebeği!

    Her hocanın göz bebeği!

    Pereira ve Advocaat’tan sonra Kocaman da sambacıdan vazgeçemedi. Bu sezon ligde 33 maçta görev yapan sambacı, 2 bin 867 dakika ile takımın en çok forma giyen ismi oldu.

    'de 2017- 2018 sezonunu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin en istikrarlı futbolcusu Brezilyalı orta saha Josef de Souza oldu. Sarı-lacivertli ekibe 2015-16 sezonu başında gelen 29 yaşındaki futbolcu, takımının vazgeçilmez oyuncularından biri durumunda. Süper Lig'de ilk sezonunda 31, ikinci sezonunda 30 maçta forma giyen De Souza, bu sezon 33 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı terletti. Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat'tan sonra teknik direktör Aykut Kocaman'ın da vazgeçilmezlerinden olan Josef, bu sezon süre aldığı 33 lig müsabakasının 32'sine ilk 11'de başladı. Toplamda 2 bin 867 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, Süper Lig'de en fazla şans bulan Fenerbahçeli oyuncu oldu.

    ROMAN VE GİULİANO TAKİPTE
    De Souza'yı Rus stoper Roman Neustaedter ile Brezilyalı Giuliano takip etti. Ligde 32 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen Neustaedter, 2 bin 814 dakika ile Jozef de Souza'nın ardından en istikrarlı isim olarak dikkati çekti. Sezonun ilk yarısında 16 müsabakada oynayarak Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncusu olan Giuliano ise ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 maç kaçırdı ve en fazla forma giyen oyuncular sıralamasında 3. basamağa geriledi. Ligde oynadığı 30 maçın 29'una ilk 11'de başlayan Brezilyalı, 2 bin 598 dakika sahada kaldı.

    BİR İNGİLTERE BİR İSPANYA
    Josef bu sezon Avrupa takımlarının radarına oldukça fazla girmişti. Oyuncuyla ilk olarak sezon başında ekibi ilgilenmiş ancak sarı-lacivertlilerin yapılan teklifi düşük bulması nedeniyle gerçekleşmemişti. Devre arasında da 'nın köklü takımlarından Valencia, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimler yapmıştı. Bu istek de 'nin Josef'i kadroda tutmak istemesi nedeniyle geri çevrilmişti.

    EN HIRÇINI SKRTEL
    Fenerbahçeli futbolcular, bu sezon 34 maçta 4 kırmızı, 72 gördü. Geride kalan sezonda 1 kırmızı, 8 sarı kart gören Skrtel, sarılacivertli takımın en hırçın futbolcusu oldu. Birer kırmızı kartı bulunan 6, Luis Neto 4, 3 sarı kartla cezalandırıldı.

    15 FARKLI İSİM GOL ATTI
    Ligi 78 golle tamamlayan Fene'in en golcüsü Giuliano oldu. Bu sezon başında Rusya'nın Zenit takımından transfer edilen Brezilyalı, attığı 14 golle takımının gol yükünü çekti. Soldado ve Fernandao, Giuliano'nun ardından 9'ar golle takımlarına en çok gol katkısı veren isimler olarak ön plana çıktı. Valbuena 7, Aatıf 5, Dirar ve Janssen 4'er, Josef, Neustaedter, Skrtel, Alper ile Ozan 3'er, ile Şener 2'şer, Hasan Ali de sezonu 1 golle tamamladı.

    6 GOL HEDİYE ETTİLER!
    Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda takımlar 25 kez kendi kalelerine gol atarken, oyuncuların kendi kalesini en çok vurduğu maçlar Fenerbahçe karşılaşmaları oldu. Sarı-lacivertli takım, ligde rakiplerinin kendi ağlarını havalandırmasından tam 6 gol kazandı. Kanarya'nın G.Birliği, Göztepe, , , ve Konya maçlarında rakipleri kaleleri şaşırdı. Sarı-lacivertlilerde ise Neto Kayseri, Dirar da G.Birliği maçında kendi kalesine gol attı.
    1. 23.5.2018
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