Aykut Kocaman'ın Şampiyonlar Ligi rüyası – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ın Şampiyonlar Ligi rüyası

    Aykut Kocaman'ın Şampiyonlar Ligi rüyası

    İstifası cebinde gezen Aykut Hoca’yı Şampiyonlar Ligi fazlasıyla cezbediyor.

    , seçimde göreve gelecek yönetimden teklif beklerken istifası cebinde geziyor. Devam edip etmeme kararını bugün ya da yarın açıklaması beklenen deneyimli hoca 1-2 hafta önce F.Bahçe'den ayrılmayı kafasına koymuştu. Ancak yaşanan gelişmeler onun bu kararını tekrardan gözden geçirmesine neden oldu.

    Yönetimden gelecek haberi beklemeye başlayan başarılı çalıştırıcıyı şu an en çok cezbeden şey Şampiyonlar Ligi. Marsilya'nın kupayı Atletico'ya kaptırmasıyla Devler Ligi ön elemesinde nispeten zayıf rakiplerle karşılaşılacak olması Kocaman'ın düşüncelerini değiştirdi. F.Bahçe'nin başında henüz Şampiyonlar Ligi maçına çıkmayan ve bunun hayalini kuran hoca, bu arenada 6 kez ön eleme oynayıp gruplara kalamadı.
    1. 23.5.2018 09:47
    2. Güncelleme: 23.5.2018 09:49
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