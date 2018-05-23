Aykut Kocaman'ın Şampiyonlar Ligi rüyası
İstifası cebinde gezen Aykut Hoca’yı Şampiyonlar Ligi fazlasıyla cezbediyor.
Yönetimden gelecek haberi beklemeye başlayan başarılı çalıştırıcıyı şu an en çok cezbeden şey Şampiyonlar Ligi. Marsilya'nın kupayı Atletico'ya kaptırmasıyla Devler Ligi ön elemesinde nispeten zayıf rakiplerle karşılaşılacak olması Kocaman'ın düşüncelerini değiştirdi. F.Bahçe'nin başında henüz Şampiyonlar Ligi maçına çıkmayan ve bunun hayalini kuran hoca, bu arenada 6 kez ön eleme oynayıp gruplara kalamadı.
- 23.5.2018 09:47
- Güncelleme: 23.5.2018 09:49
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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