Aykut Kocaman: "Hakkım helal olsun" – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    : "Hakkım helal olsun"

    Aykut Kocaman: "Hakkım helal olsun"

    Aykut hocanın, maçı sonrası takımla böyle vedalaştığı bildirildi.

    Görevi bırakacağı konuşulan teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın, maçı sonrası soyunma odasında oyunculara duygusal bir konuşma yaptığı belirtildi. "Bu gece buradan şampiyon olarak çıkabilirdik ama olmadı" diyerek söze başlayan sarı-lacivertli çalıştırıcının, "Size iyi tatiller. Gelecek sezon bazılarımız burada devam edecek, bazılarımız olmayacak. Tatilden sonra burada olmazsak ben hepinize hakkımı helal ediyorum" dediği bildirildi.
    1. 23.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aykut Kocaman: "Hakkım helal olsun" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN