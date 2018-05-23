Alper Potuk sürprizi! Transfer bedeli... – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    sürprizi! Transfer bedeli...

    <a href="/index/alper-potuk?id=cac76c75-ced6-4f83-9f16-f0d733c42f30" class="" rel="tag">Alper Potuk</a> sürprizi! Transfer bedeli...

    ekibinin yeni hocası Slutsky, maçında Fenerbahçeli oyuncunun için yönetime rapor verdi...

    Fenerbahçeli 'a Vitesse talip oldu. ekibinin yeni sezon için anlaştığı Teknik Direktör Leonid Slutsky, ligin son haftasındaki maçında deneyimli futbolcuyu tribünden izledi. Rus hocanın gözüne giren Alper için Vitesse yönetimine olumlu rapor verdiği belirtildi.

    ekibinin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ama Avrupa'ya gitmek isteyen için 5 milyon Euro bonservis isteyeceği öğrenildi. (Sözcü)

    1. 23.5.2018 10:36
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