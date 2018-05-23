Alper Potuk sürprizi! Transfer bedeli...
Hollanda ekibinin yeni hocası Slutsky, Konya maçında Fenerbahçeli oyuncunun transferi için yönetime rapor verdi...
Fenerbahçeli Alper Potuk'a Vitesse talip oldu. Hollanda ekibinin yeni sezon için anlaştığı Teknik Direktör Leonid Slutsky, ligin son haftasındaki Konyaspor maçında deneyimli futbolcuyu tribünden izledi. Rus hocanın gözüne giren Alper için Vitesse yönetimine olumlu rapor verdiği belirtildi.
Hollanda ekibinin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ama Avrupa'ya gitmek isteyen Alper Potuk için 5 milyon Euro bonservis isteyeceği öğrenildi. (Sözcü)
- 23.5.2018 10:36
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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