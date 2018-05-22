Valbuena: Hoca varsa ben yokum!

Düzenli ilk 11 başladığı F.Bahçe'de sonradan yedek kulübesine hapsolan ve dış basına verdiği röportajlarda "Neden yedek kaldığımı anlamıyorum. Bunu hocamıza sorun" diyerek serzenişte bulunan Valbuena, gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giymek istiyor ama bir şartla!..