Valbuena: Hoca varsa ben yokum! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Valbuena: Hoca varsa ben yokum!

    Valbuena: Hoca varsa ben yokum!

    Düzenli ilk 11 başladığı F.Bahçe'de sonradan yedek kulübesine hapsolan ve dış basına verdiği röportajlarda "Neden yedek kaldığımı anlamıyorum. Bunu hocamıza sorun" diyerek serzenişte bulunan Valbuena, gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giymek istiyor ama bir şartla!..

    1. 22.5.2018
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