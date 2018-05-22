Şampiyon Fenerbahçe – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Şampiyon Fenerbahçe

    Şampiyon Fenerbahçe

    Takımı, finalin 4. maçında Yakın Doğu’yu yenip seriyi 3-1’e getirerek şampiyonluğu ilan etti. Sarı-lacivertli takım 13. kez kupayı müzesine götürdü

    Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında 'ni 62-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Mücadeleye tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 20-15 geride bitirirken, 2. periyotta da sayı bulmakta zorlandı. Bir ara 12 sayı geriye düşen Fenerbahçe, soyunma odasına 31-24 geride gitti. 3. periyoda ise mükemmel bir başlangıç yapan , önce arka arkaya sayılarla farkı kapattı; ardından üst üste üçlüklerle farkı 12 sayıya kadar açıp son çeyreğe 47-39'luk avantajla başladı. Dördüncü periyot karşılıklı basketlere sahne olsa da farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, seriyi 3-1'e getirip şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçeli Kelsey Plum 11 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Birsel Vardarlı ve Kia Vaughn da zaferde önemli rol oynadı.

    YILDIRIM DA TRiBÜNDE
    Mücadeleyi izleyenler arasında başkan da vardı. Başkan vekili , asbaşkan Ozan Balaban, ve Genel koordinatör Tamer Yelkovan'la birlikte tribünde yer alan Yıldırım'ın heyecanı gözlerden kaçmadı.
    1. 22.5.2018
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