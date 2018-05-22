Roman Neustadter’e teklif yağıyor – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Roman Neustadter’e teklif yağıyor

    Roman Neustadter’e teklif yağıyor

    Skrtel’in ardından Neustadter için de teklifer var. Rus ve Alman kulüpleri başarılı stoperi istiyor. Karar ise ’ndan sonra

    Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.

    1 yıl daha sözleşmesi bulunan Neustadter'i Rusya ve Almanya'dan takımların istediği bildirildi. Ülkesindeki Dünya Kupası sonrası transferiyle ilgili kesin kararını verecek olan Neustadter'in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

    Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde sarı- lacivertli kulüp zararını bu sezon sıfırlamak zorunda. Bu yüzden de futbolcu satışı yapılabilir. (TAKVİM)
    1. 22.5.2018
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