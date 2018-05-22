Roman Neustadter’e teklif yağıyor
Skrtel’in ardından Neustadter için de teklifer var. Rus ve Alman kulüpleri başarılı stoperi istiyor. Karar ise Dünya Kupası’ndan sonra
1 yıl daha sözleşmesi bulunan Neustadter'i Rusya ve Almanya'dan takımların istediği bildirildi. Ülkesindeki Dünya Kupası sonrası transferiyle ilgili kesin kararını verecek olan Neustadter'in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde sarı- lacivertli kulüp zararını bu sezon sıfırlamak zorunda. Bu yüzden de futbolcu satışı yapılabilir. (TAKVİM)
- 22.5.2018
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acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
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