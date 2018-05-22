Masa Tenisinde ikinci oldu – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Masa Tenisinde ikinci oldu

    Masa Tenisinde ikinci oldu
    , Federasyonu tarafından organize edilen Gençler Takım Türkiye Şampiyonası finalinde Kocasinan'a 3-2'i mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı. Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada erkeklerde 45, kızlarda ise 34 takım mücadele etti. Çeyrek finalde Belediyespor'u 3-1, yarı finalde de Sporu 3-0 yenen sarı-lacivertliler finalden boynu bükük ayrıldı.
    1. 22.5.2018
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