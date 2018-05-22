‘Kalırsam seninle yine çalışırım’ – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    seninle yine çalışırım’

    ‘Kalırsam seninle yine çalışırım’
    Neustadter'le girdiği forma rekabetini kaybeden Neto'ya 'dan övgü geldi. Kocaman'ın Portekizli ile vedalaştığı sırada "Senin profesyonelliğin, çalışman herkese örnek oldu. Seni daha fazla kullanamadığım için çok üzgünüm. Senin gibi düzgün karakterli futbolculara her kulübün ihtiyacı var" dediği ve tekrar çalışma isteğini şu sözlerle dile getirdiği kaydedildi: ", seni yine takımda görmek isterim."
    1. 22.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Kalırsam seninle yine çalışırım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN