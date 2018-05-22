Gole en çok katkı Fener’den

En golcü sezonlardan birini yaşayan Süper Lig'de gol istatistiğine en fazla katkıyı Fenerbahçe sağladı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 34 maçta 78 kez fileleri havalandırırken, 2.29 ortalaması ile maç başına en yüksek gol ortalamasına ulaşan takım oldu. Aykut Kocaman'ın hücum futbolu oynatmadığı eleştirileri de havada kaldı.



YÜZDE 78'İ YABANCILARDAN

Sarı-lacivertli takımın gol yükünü ise yabancı futbolcular çekti. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kaydettiği 78 golün 61'i yabancılardan geldi. Brezilyalı Giuliano 14 golle başı çekerken, Soldado ve Fernandao 9'ar, Valbuena 7, Aatıf 5, Vincent Janssen ve Nabil Dirar 4'er, Josef, Skrtel ve Roman ise 3'er kez fileleri havalandırdı.