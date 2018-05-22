Gole en çok katkı Fener’den – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Gole en çok katkı Fener’den

    Gole en çok katkı Fener’den

    En golcü sezonlardan birini yaşayan 'de gol istatistiğine en fazla katkıyı sağladı.

    En golcü sezonlardan birini yaşayan 'de gol istatistiğine en fazla katkıyı sağladı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 34 maçta 78 kez fileleri havalandırırken, 2.29 ortalaması ile maç başına en yüksek gol ortalamasına ulaşan takım oldu. 'ın hücum futbolu oynatmadığı eleştirileri de havada kaldı.

    YÜZDE 78'İ YABANCILARDAN
    Sarı-lacivertli takımın gol yükünü ise yabancı futbolcular çekti. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kaydettiği 78 golün 61'i yabancılardan geldi. Brezilyalı Giuliano 14 golle başı çekerken, ve Fernandao 9'ar, Valbuena 7, Aatıf 5, Vincent Janssen ve Nabil Dirar 4'er, Josef, Skrtel ve Roman ise 3'er kez fileleri havalandırdı.

    1. 22.5.2018
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