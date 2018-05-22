Fenerbahçe'de tatil zamanı!

Sezonun bitmesiyle birlikte takım dağıldı. Milli takımlara seçilen futbolcular kadroya katılmaya giderken, yabancı oyuncular ülkelerine uçtu. Yerli futbolcular ise tatile çıktı. İstanbul'da neredeyse hiçbir futbolcu kalmadı. Yaklaşık bir ay boyunca sezonun yorgunluğunu atacak olan sarılacivertliler, yeni sezon açılışında Samandıra'da olacaklar.