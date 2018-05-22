Fenerbahçe'de tatil zamanı! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'de tatil zamanı!

    Fenerbahçe'de tatil zamanı!

    Sezonun bitmesiyle birlikte takım dağıldı.

    Sezonun bitmesiyle birlikte takım dağıldı. Milli takımlara seçilen futbolcular kadroya katılmaya giderken, yabancı oyuncular ülkelerine uçtu. Yerli futbolcular ise tatile çıktı. 'da neredeyse hiçbir futbolcu kalmadı. Yaklaşık bir ay boyunca sezonun yorgunluğunu atacak olan sarılacivertliler, yeni sezon açılışında Samandıra'da olacaklar.

    1. 22.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de tatil zamanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN