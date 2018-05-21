Volkan ve Hasan Ali moralsiz!
Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor'u 3-2 yendiği son hafta maçında tribünlerden tepki gören Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'ın moralleri bozuldu. İki ismin, Bursaspor maçı sonrası taraftarı suçlaması sonucu tribünlerle araları açılmıştı. Konya maçında protestolara maruz kalan iki tecrübeli futbolcunun yüzleri asıldı.
- 21.5.2018
-
Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
-
Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
-
Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Volkan ve Hasan Ali moralsiz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.