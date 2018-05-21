Volkan ve Hasan Ali moralsiz! – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Volkan ve Hasan Ali moralsiz!

    Volkan ve Hasan Ali moralsiz!

    'nin 'u 3-2 yendiği son hafta maçında tribünlerden tepki gören ve 'ın moralleri bozuldu. İki ismin, maçı sonrası taraftarı suçlaması sonucu tribünlerle araları açılmıştı. Konya maçında protestolara maruz kalan iki tecrübeli futbolcunun yüzleri asıldı.

    1. 21.5.2018
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