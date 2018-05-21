Beşiktaş ve Fenerbahçe sol kanat için savaşta!
F.Bahçe ve Beşiktaş, Sakaryaspor’un 26 yaşındaki yıldızı Ramazan Çevik için transfer yarışında
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe transferde kolları erken sıvadı. Sarı-lacivertliler, Sakaryaspor'un sol kanat oyuncusu Ramazan Çevik'i listesine aldı. 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu bu sezon Sakaryaspor'un tüm maçlarında forma giydi. Başkan yardımcısı Ali Yıldırım'ın bizzat devreye girdiği öğrenildi. Beşiktaş'ın İzleme Komitesi Direktörü Gökhan Keskin de yönetime "Alınsın" raporu verdi. Oyuncunun sözlemesi 30 Haziran 2018'de sona eriyor.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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