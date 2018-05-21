Beşiktaş ve Fenerbahçe sol kanat için savaşta!

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe transferde kolları erken sıvadı. Sarı-lacivertliler, Sakaryaspor'un sol kanat oyuncusu Ramazan Çevik'i listesine aldı. 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu bu sezon Sakaryaspor'un tüm maçlarında forma giydi. Başkan yardımcısı Ali Yıldırım'ın bizzat devreye girdiği öğrenildi. Beşiktaş'ın İzleme Komitesi Direktörü Gökhan Keskin de yönetime "Alınsın" raporu verdi. Oyuncunun sözlemesi 30 Haziran 2018'de sona eriyor.