Beşiktaş ve Fenerbahçe sol kanat için savaşta! – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    ve sol kanat için savaşta!

    Beşiktaş ve Fenerbahçe sol kanat için savaşta!

    F.Bahçe ve , Sakaryaspor’un 26 yaşındaki yıldızı için transfer yarışında

    'i ikinci sırada tamamlayan transferde kolları erken sıvadı. Sarı-lacivertliler, Sakaryaspor'un sol kanat oyuncusu 'i listesine aldı. 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu bu sezon Sakaryaspor'un tüm maçlarında forma giydi. Başkan yardımcısı Ali Yıldırım'ın bizzat devreye girdiği öğrenildi. 'ın İzleme Komitesi Direktörü Gökhan Keskin de yönetime "Alınsın" raporu verdi. Oyuncunun sözlemesi 30 Haziran 2018'de sona eriyor.

    1. 21.5.2018
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