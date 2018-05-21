Aykut Kocaman Liverpool'un teknik direktörü olacak

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, futbola veda ediyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda'da futbol yaşantısını sürdüren Kuyt, kariyerini noktalama kararı aldı.



Hollanda'da jubile yapacak olan Dirk Kuyt'ın veda maçına Liverpool'dan ve Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşlarının katılması bekleniyor.

Kuyt'ın jubilesinde Liverpool'dan arkadaşları Xabi Alonso, Steven Gerrard, Jamie Carragher, Robbie Fowler, Bellamy ve Fenerbahçe'den arkadaşları Pierre Webo, Meireles ile Baroni forma giyecek.

Hollandalı futbolcular Van Persie, Roy Makaay, Ryan Babel, Wesley Sneijder, Van der Vaart, Van der Saar, Cocu ve Van Nistelrooy'un da organizasyonda olması bekleniyor.

AYKUT KOCAMAN LİVERPOOL'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Kuyt'ın teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman'ın ise bu jubile maçında Liverpool takımının yedek kulübesinde antrenör olarak yer alacağı belirtildi.