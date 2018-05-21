Aykut Kocaman Liverpool'un teknik direktörü olacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski öğrencisi Dirk Kuyt'ın jubile maçında Liverpool'un antrenörü olarak görev yapacak.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, futbola veda ediyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda'da futbol yaşantısını sürdüren Kuyt, kariyerini noktalama kararı aldı.
Hollanda'da jubile yapacak olan Dirk Kuyt'ın veda maçına Liverpool'dan ve Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşlarının katılması bekleniyor.
Kuyt'ın jubilesinde Liverpool'dan arkadaşları Xabi Alonso, Steven Gerrard, Jamie Carragher, Robbie Fowler, Bellamy ve Fenerbahçe'den arkadaşları Pierre Webo, Meireles ile Baroni forma giyecek.
Hollandalı futbolcular Van Persie, Roy Makaay, Ryan Babel, Wesley Sneijder, Van der Vaart, Van der Saar, Cocu ve Van Nistelrooy'un da organizasyonda olması bekleniyor.
AYKUT KOCAMAN LİVERPOOL'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Kuyt'ın teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman'ın ise bu jubile maçında Liverpool takımının yedek kulübesinde antrenör olarak yer alacağı belirtildi.
- 20.5.2018 16:41
- Güncelleme: 21.5.2018 01:46
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Aykut Kocaman Liverpool'un teknik direktörü olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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