Aykut Kocaman Liverpool'un teknik direktörü olacak – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    'un teknik direktörü olacak

    Aykut Kocaman Liverpool'un teknik direktörü olacak

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , eski öğrencisi 'ın jubile maçında 'un antrenörü olarak görev yapacak.

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, futbola veda ediyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda'da futbol yaşantısını sürdüren Kuyt, kariyerini noktalama kararı aldı.

    Hollanda'da jubile yapacak olan 'ın veda maçına Liverpool'dan ve Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşlarının katılması bekleniyor.

    Kuyt'ın jubilesinde Liverpool'dan arkadaşları Xabi Alonso, Steven Gerrard, Jamie Carragher, Robbie Fowler, Bellamy ve Fenerbahçe'den arkadaşları Pierre Webo, Meireles ile Baroni forma giyecek.

    Hollandalı futbolcular Van Persie, Roy Makaay, Ryan Babel, Wesley Sneijder, Van der Vaart, Van der Saar, Cocu ve Van Nistelrooy'un da organizasyonda olması bekleniyor.

    AYKUT KOCAMAN LİVERPOOL'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK

    Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Kuyt'ın teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman'ın ise bu jubile maçında Liverpool takımının yedek kulübesinde antrenör olarak yer alacağı belirtildi.

    1. 20.5.2018 16:41
    2. Güncelleme: 21.5.2018 01:46
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