Aykut Kocaman: "80 puan mucize değil" – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    : "80 puan mucize değil"

    <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a>: "80 puan mucize değil"

    Sarı-lacivertliler, ligde ve kupada son ana kadar yarıştı ancak sezonu kupasız tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman, kurmaylarıyla yaptığı kısa değerlendirme toplantısında kötü bir sezon geçirmediklerini belirtti ve şanssızlıktan yakındı. Tecrübeli çalıştırıcı "3 Temmuz'dan bile daha zor" diyerek adlandırdığı sezon için şu değerlendirmelerde bulundu:

    1. 21.5.2018 00:22
    2. Güncelleme: 21.5.2018 06:54
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