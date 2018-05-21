Aykut Kocaman: "80 puan mucize değil"
Sarı-lacivertliler, ligde ve kupada son ana kadar yarıştı ancak sezonu kupasız tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman, kurmaylarıyla yaptığı kısa değerlendirme toplantısında kötü bir sezon geçirmediklerini belirtti ve şanssızlıktan yakındı. Tecrübeli çalıştırıcı "3 Temmuz'dan bile daha zor" diyerek adlandırdığı sezon için şu değerlendirmelerde bulundu:
- 21.5.2018 00:22
- Güncelleme: 21.5.2018 06:54
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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