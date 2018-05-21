Sarı-lacivertliler, ligde ve kupada son ana kadar yarıştı ancak sezonu kupasız tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman, kurmaylarıyla yaptığı kısa değerlendirme toplantısında kötü bir sezon geçirmediklerini belirtti ve şanssızlıktan yakındı. Tecrübeli çalıştırıcı "3 Temmuz'dan bile daha zor" diyerek adlandırdığı sezon için şu değerlendirmelerde bulundu:

