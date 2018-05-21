Alex de Souza'dan Zeljko Obradovic paylaşımı – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'dan paylaşımı

    Alex de Souza'dan Zeljko Obradovic paylaşımı

    Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcularından , 'un 'nde ikinci olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    paylaşımında, "Bu beyefendi ile bir gün oturma şerefini yakalayıp birkaç dakika bile olsa onu dinlemek isterdim. Bu takım için yaptıkları inanılmaz. Yaptığı tüm işlere saygılarımı sunuyor, hayranlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    İşte Alex de Souza'nın o paylaşımı:

    1. 21.5.2018 02:33
    2. Güncelleme: 21.5.2018 06:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alex de Souza'dan Zeljko Obradovic paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN