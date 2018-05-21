Alex de Souza'dan Zeljko Obradovic paylaşımı

Alex de Souza paylaşımında, "Bu beyefendi ile bir gün oturma şerefini yakalayıp birkaç dakika bile olsa onu dinlemek isterdim. Bu takım için yaptıkları inanılmaz. Yaptığı tüm işlere saygılarımı sunuyor, hayranlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Alex de Souza'nın o paylaşımı:



