Alex de Souza'dan Zeljko Obradovic paylaşımı
Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza, Fenerbahçe Doğuş'un THY Avrupa Ligi'nde ikinci olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Alex de Souza paylaşımında, "Bu beyefendi ile bir gün oturma şerefini yakalayıp birkaç dakika bile olsa onu dinlemek isterdim. Bu takım için yaptıkları inanılmaz. Yaptığı tüm işlere saygılarımı sunuyor, hayranlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Alex de Souza'nın o paylaşımı:
- 21.5.2018 02:33
- Güncelleme: 21.5.2018 06:51
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Alex de Souza'dan Zeljko Obradovic paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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