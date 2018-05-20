U21’ler 5. oldu – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ’ler 5. oldu

    U21’ler 5. oldu
    , 'lerde de hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-lacivertliler, 'nde ağırladığı 'a 3-1'lik skorla mağlup olurken, sezonu 54 puanla 5'inci kapattı. Kanarya'nın tek golünü eski yıldızlardan Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç attı.
    1. 20.5.2018
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