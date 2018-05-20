Neto: Fenerbahçe’de devam etmek isterim – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Neto: ’de devam etmek isterim

    Neto: <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’de devam etmek isterim
    Sarı-lacivertlilerin 1 yıllığına Zenit'ten kiraladığı Luis Neto, dün son maçını oynadı. Portekizli oyuncu, ikinci olmalarının da bir başarı olduğunu belirtirken, "En azından Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazandık" dedi. 'ye daha çok oynamaya ve katkı vermeye geldiğini söyleyen Neto, "Yine de 'da yaşamaktan mutluluk duydum. Neler olur bilinmez ama böyle güzel bir şehirde, güzel bir kulüpte devam etmek isterim" açıklamasını yaptı.
    1. 20.5.2018
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