Fenerbahçe Euroleague için parkeye çıkıyor!

Obradovic'in takımın başına geçmesiyle beraber, Türk basketbolunun lokomotifi haline gelen F.Bahçe Doğuş bir kez daha kupanın eşiğinde... Belgrad'daki Final- Four'da yarı final maçında Zalgiris'i eleyen sarı-lacivertliler üst üste 3. kez bu başarıyı tekrarladı. Geçen sezon kupayı müzesine götüren Kanarya'nın rakibi CSKAa'yı saf dışı bırakan Real Madrid. F.Bahçe 21.00'de başlayacak maçta İspanyol devini yenerek kupayı art arda 2. kez kazanarak unvanını korumayı hedefliyor. Finali beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 3 naklen verecek.



DEVLERİN 16'NCI RANDEVUSU

Madrid'in temsilcimize karşılık 8-7'lik üstünlüğü var. İki takımın normal sezondaki maçlarında deplasman takımları galip geldi. Kanarya'nın rakibi Real tarihinde 18. kez final oynuyor. İspanyol ekibi bu kupayı daha önce 9 kez müzesine götürdü. 8 final maçından ise mağlup ayrıldı. Fenerbahçe geçen sezon Euroleague'i kazanırken Real Madrid'i yarı finalde elemişti. Koç Obradovic ve öğrencilerinden Türk halkı bir kupa daha bekliyor. 18.00'de de CSKA ile Zalgiris üçüncülük maçına çıkacak.