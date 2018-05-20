8'de 8'le ikinci oldu – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    8'de 8'le ikinci oldu

    8'de 8'le ikinci oldu

    ’de Atiker Konya’yı 3-2’lik skorla mağlup eden Kanarya, sezonu G.Saray’ın arkasından ikinci kapatıp, Şampiyonlar Ligi için oynama hakkı elde etti

    'nin şampiyon olabilmesi için öncelikle 'u mağlup etmesi, 'ın 'de 'ye yenilmesi, 'in ise 'ya takılması gerekiyordu. Ancak olmadı... Kanarya, Konya'yı 3-2 yenip, 8'de 8 yaptı ama diğer ihtimaller gerçekleşmedi. Aynı puanda olduğu Başakşehir'i ikili averajla geçen sarı- lacivertli takım, sezonu G.Saray'ın arkasından ikinci tamamladı.

    İKİ TUR GEÇMESİ GEREKİYOR
    'de perdeyi 28. dakikada Fernandao açtı. 6 dakika sonrasında Selim Ay kendi kalesine attı, durum 2-0 oldu. 65'te penaltıdan farkı 3'e çıkardı. " rahatladı" derken, tersi oldu; kabus dakikaları geldi. 70'da Fofana ile durumu 2-1 yapan Konya, 73'te ise Jahovic'le farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe bir gol daha yeseydi, sezonun 4'üncü kapatacaktı. Korkulan olmadı, Kanarya maçı 3-2 kazanıp Şampiyonlar Ligi için oynama hakkı elde etti. F.Bahçe'nin gruplara kalabilmesi için iki ön elemeyi geçmesi gerekiyor.

    Dört forvetten 22 GOL
    Sezonu 78 golle ligin en skorer takımı olarak kapatan Fenerbahçe, bu başarısına rağmen forvetlerinden beklenen katkıyı alamadı. , hiç gol atamadan devre arasında Feyenoord'un yolunu tuturkan, Fernandao ve 9'ar kez, Janssen ise 4 kez fileleri sarsabildi.

    4 sezon oldu kupa yok!
    8'de 8'lik performansı ikinciliğe yeten Fenerbahçe, üst üste 4'üncü sezonunu da kupasız kapattı. Sarı-lacivertliler, en son kupasını 2013-14'te yönetiminde şampiyon olarak kazanmıştı. Ligde (78), kupada (24) ve Avrupa'da (4) toplam 106 gol atan Kanarya, bu performansını kupayla süsleyemedi.

    F.BAHÇE'NİN AVRUPA TAKVİMİ

    3. ÖN ELEME TURU
    İLK 7-8 Ağust os 14 Ağustos

    PLAY-OFF TURU
    İLK 21-22 Ağust os 28-29 Ağust os

    1. 20.5.2018
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