8'de 8'le ikinci oldu
Kadıköy’de Atiker Konya’yı 3-2’lik skorla mağlup eden Kanarya, sezonu G.Saray’ın arkasından ikinci kapatıp, Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynama hakkı elde etti
Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için öncelikle Atiker Konyaspor'u mağlup etmesi, Galatasaray'ın İzmir'de Göztepe'ye yenilmesi, Medipol Başakşehir'in ise Kasımpaşa'ya takılması gerekiyordu. Ancak olmadı... Kanarya, Konya'yı 3-2 yenip, 8'de 8 yaptı ama diğer ihtimaller gerçekleşmedi. Aynı puanda olduğu Başakşehir'i ikili averajla geçen sarı- lacivertli takım, sezonu G.Saray'ın arkasından ikinci tamamladı.
İKİ TUR GEÇMESİ GEREKİYOR
Kadıköy'de perdeyi 28. dakikada Fernandao açtı. 6 dakika sonrasında Selim Ay kendi kalesine attı, durum 2-0 oldu. 65'te Soldado penaltıdan farkı 3'e çıkardı. "Fenerbahçe rahatladı" derken, tersi oldu; kabus dakikaları geldi. 70'da Fofana ile durumu 2-1 yapan Konya, 73'te ise Jahovic'le farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe bir gol daha yeseydi, sezonun 4'üncü kapatacaktı. Korkulan olmadı, Kanarya maçı 3-2 kazanıp Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynama hakkı elde etti. F.Bahçe'nin gruplara kalabilmesi için iki ön elemeyi geçmesi gerekiyor.
Dört forvetten 22 GOL
Sezonu 78 golle ligin en skorer takımı olarak kapatan Fenerbahçe, bu başarısına rağmen forvetlerinden beklenen katkıyı alamadı. Van Persie, hiç gol atamadan devre arasında Feyenoord'un yolunu tuturkan, Fernandao ve Soldado 9'ar kez, Janssen ise 4 kez fileleri sarsabildi.
4 sezon oldu kupa yok!
8'de 8'lik performansı ikinciliğe yeten Fenerbahçe, üst üste 4'üncü sezonunu da kupasız kapattı. Sarı-lacivertliler, en son kupasını 2013-14'te Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olarak kazanmıştı. Ligde (78), kupada (24) ve Avrupa'da (4) toplam 106 gol atan Kanarya, bu performansını kupayla süsleyemedi.
F.BAHÇE'NİN AVRUPA TAKVİMİ
3. ÖN ELEME TURU
İLK MAÇ 7-8 Ağust os RÖVANŞ 14 Ağustos
PLAY-OFF TURU
İLK MAÇ 21-22 Ağust os RÖVANŞ 28-29 Ağust os
- 20.5.2018
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Aykut Kocaman: "80 puan mucize değil"
Toplam 4
Yorum
DURUM BU HOCA SEZON BAŞI GÖNDERMEDİĞİN..VOLKAN DEMİREL..SENİ AŞAĞIYA ÇEKTİ..GÖRDÜN AMA..İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ.
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Volkan ve Hasan Ali moralsiz!
Toplam 5
Yorum
taraftar çok net fenerbahçe taraftarı amigo futbolcu istemiyor..saha da işini iyi yapana saygı duyuyor..fener yatma yeri değil.
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Volkan ve Hasan Ali moralsiz!
Toplam 5
Yorum
ASLA ASLA !! FENER TARAFTARI SİLDİ Mİ SİLİYOR..BUNU HERKES BİLİYOR..GERİ DÖNÜŞ YOK !!
8'de 8'le ikinci oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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